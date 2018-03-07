إلزام مخابز القصيم باستخدام الأكياس الورقية

سالم المطيري(صدى):

قامت أمانة منطقة القصيم، بحملة توعوية لتعريف المواطنين بالمخاطر الصحية والبيئة للمواد البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية، لحماية المستهلكين من الأمراض الناجمة عن تلك الأكياس.

ووجهت الأمانة المخابز باستخدام أكياس ورقية بدلًا من الأكياس البلاستكية، وأمهلت أصحاب المخابز 30 يوم لتنفيذ الأوامر وتصحيح أوضاعهم.

وأوضحت الحملة أنه في حالة الاضطرار إلى استخدام أكياس بلاستيكية في تعبئة أو تخزين الأطعمة؛ فإنه يجب التأكد من أنها مصنعة من مادة البولي بروبيلين؛ حيث أنها تعد الأكثر أمانًا على الصحة.