بوابة التقنيات الألمانية تحذر من الهواتف الرخيصة

برلين(صدى):

أكدت بوابة التقنيات الألمانية “هايزه أونلاين” أن الكثير من الهواتف الذكية الرخيصة من الشركات غير المعروفة تأتي مزودة ببرامج تروجان من المصنع، وقد تمكن خبراء الأمان من تحديد تروجان Android.Triada.231 مثبت على حوالي 40 موديلاً من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة.

وبما أن برنامج التروجان مثبت على الهاتف الذكي أثناء عملية الإقلاع، فإنه يتعين على المستخدم استعادة ضبط الهاتف وتثبيت نسخة نظيفة وجديدة من نظام تشغيل جوجل أندرويد، من أجل إزالة برنامج التروجان، ولا يمكن للمستخدم العادي في كل الأحوال القيام بهذه الإجراءات المعقدة.

كما أشار الخبراء الألمان أن تروجان Android.Triada.231 يمكن برمجته عن بُعد، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التروجان فعالًا من قبل المصنع أم لا، ولكن يبدو أن هذا التروجان قد وجد طريقه إلى الهواتف الذكية عن طريق برنامج أندرويد مزيف بواسطة مطوري البرمجيات الخارجية والتي لم يتم فحصها جيدا قبل تثبيتها على الهواتف الذكية.