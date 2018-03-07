أمير القصيم يعزي أسرة شهيد الجندي ” يوسف المطيري “

سالم المطيري(صدى):

أعرب صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم عن تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله، لأسرة شهيد الواجب جندي أول، يوسف بن مزيد بن زيد المطيري، رحمه الله، داعياً الله تعالى، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل، أثناء زيارته لأسرة الشهيد اليوم، بمنزلهم في محافظة المذنب:

” أن الشهيد يوسف المطيري، استشهد وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن وطنه، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا ” .

فيما أعرب والد الشهيد مزيد بن زيد المطيري، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة على مشاعرهم وتعازيهم، ومواساتهم لهم ووقوفهم مع المواطنين كافة.