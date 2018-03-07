المرصد السوري: قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية إلى الغوطة

دمشق(صدى):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام استقدمت مزيد من التعزيزات العسكرية إلى غوطة دمشق الشرقية، حيث وصل 700 عنصر على الأقل من المليشيات الموالية لقوات النظام وصلوا جبهات الغوطة.

وأوضح المرصد، أن الطائرات النظام الحربية عاودت تحليقها في سماء غوطة دمشق الشرقية، صباح اليوم، بالتزامن مع تنفيذها عدة غارات على مناطق في بلدات كفربطنا وعين ترما وحزة وجسرين وسقبا.

وأكد المرصد في بيان له اليوم، أن الغارات تسببت في سقوط جرحى، مشيراً إلى أن مناطق في مدينة حرستا شهدت عمليات قصف مكثفة بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، ما أحدث مزداً من الدمار، دون وجود معلومات عن سقوط قتلى.