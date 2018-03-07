كاسياس يثير الشكوك حول مستقبله

طلال الغامدي(صدى):

أثار حارس مرمى بورتو الإسباني إيكر كاسياس، أمس الثلاثاء، الشكوك حول مستقبله بين صفوف الفريق البرتغالي، خلال مواجهة ليفربول في إطار دوري أبطال أوروبا.

وقام كاسياس بتوديع الجماهير عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وصعود ليفربول لدور ربع النهائي، مما جعل الجماهير تتساءل حول خطط اللاعب بعد هذا الوداع.

وكان مدرب بورتو استبعد كاسياس في عدد من المباريات لجعله يطلب الرحيل عن النادي في ظل ارتفاع قيمة راتبه.

وقالت مصادر في هذا الصدد إن كاسياس من المحتمل أن ينضم إلى ريال بيتس ف حالة مغادرة بورتو.