235 وظيفة توفرها مؤسسة الأمير محمد بن فهد لذوي الاحتياجات الخاصة

نايف السالم(صدى):

تنظم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في الــ 21 من شهر مارس الجاري ، بالتعاون مع الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية ، يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفير عدد 235 وظيفة ، بمشاركة 26 شركة ,من القطاع الخاص التي ستعرض ما لديها من وظائف شاغرة ، وذلك في مقر المؤسسة بالدمام.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن يوم المهنة لذوي الإحتياجات الخاصة يهدف الى تعريف مؤسسات سوق العمل بالقدرات والإمكانات العملية والعلمية التي يتمتع بها أفراد هذه الفئة الغالية على قلوبنا، إلى جانب عرض الوظائف المتاحة لهم في سوق العمل.

وأبان انه سيشهد يوم المهنة أيضا التعريف بالخدمات النوعية التي تقدمها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من تولي الوظائف المعروضة عليهم من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في ذلك اليوم.

يذكر ان مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الانسانية منذ نشأتها، تعمل على دعم المحتاجين بشكل عام، وذوي الاحتياجات بشكل خاص، وحرصت المؤسسة على إعداد برامج مبتكرة، والإعلان عن مبادرات، لدمج أفراد هذه الفئة في المجتمع، عبر تمكينهم من التعليم النموذجي، والتدريب المتقن، ومن ثم المشاركة في نهضة الوطن وارتقائه، وتوفر المؤسسة لتنفيذ برامجها الخاصة بذوي الاحتياجات، على نخبة من أكفأ المدربين والمعلمين، كما تساهم المؤسسة في تأمين العلاج المناسب لبعض الحالات، مثل تأمين الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة.