شاي الميرمية لا يناسب الأطفال الأقل من عامين

متابعات(صدى):

تتعدد فوائد شاي الميرمية في التخلص من آلام الحلق ومشاكل المعدة، إلا أن أطباء الأطفال حذروا من إعطاء شاي الميرمية للأطفال الأصغر من عامين، أما الأطفال الأكبر ذلك فلا يجوز أن يشربوا أكثر من فنجانين يومياً.

حيث أن الزيوت العطرية الموجودة في الميرمية يمكن أن تسبب الشعور بالحرارة وسرعة ضربات القلب والدوار والتشنجات عند تناول جرعات عالية من الميرمية، ونظرا لعدم توافر بيانات دقيقة حول كمية شاي الميرمية المسموح بها للأطفال، فإنه يجب شربه بكمية محدودة.

والجدير بالذكر أن شاي الميرمية يوفر الكثير من الفوائد، ومنها أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف حدة الإسهال ونزلات البرد والصداع وتحسين الحالة المزاجية وتنظيم مستوى هرمون الإستروجين وتخفيف نوبات الجيوب الأنفية وتحفيز عملية الهضم وعلاج قروح المعدة.