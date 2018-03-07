بالفيديو.. مزارعو الأردن يحتجون بالأبقار والدجاج والبيض أمام البرلمان

عمّان(صدى):

يواصل المزارعين الأردنيين، احتجاجهم على فرض ضرائب زراعية، أمام مبنى مجلس النواب، والذي بدأ منذ فرض الحكومة ضرائب على القطاع الزراعي.

ووضع المحتجين الموجودين يومياً أمام المبنى، أبقاراً ودجاجاً وبيضاً أمام المجلس كنوع من الاحتجاج، منذ نحو شهر، مطالبين أعضاء المجلس بالضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.

يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد فرضت ضريبة المبيعات بنسب تتراوح بين 4 إلى 6% لتوحيدها عند 10% على الخضروات والفواكه، والأعلاف والحيوانات الحية، و مدخلات الإنتاج الزراعي التي كانت معفاة أو خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر أو 4 %.