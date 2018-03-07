” النقد الدولي ” يكشف خطر التعريفات الجمركية الأمريكية

واشنطن(صدى):

أكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، على خطورة الرسوم الجمركية التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضها.

وأوضحت ” لاغارد ” أن الأثر على الاقتصاد العالمي خاصة الأمريكي جراء التعريفات الجمركية سيكون خطيرًا إذا استجابت دول أخرى بفرض رسوم خاصة بها وردت على الرسوم الأمريكية.

وأضافت أنه من المتوقع أن ترد الدول الأكثر تضررًا ” كندا، أوروبا، وألمانيا ” على هذه الرسوم برسوم مشابهة، مؤكده عدم فوز أحد في الحرب التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، تمسكه بخطته لفرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم، محذرًا من أن الاتحاد الأوروبي سيتضرر بشكل كبير من الرسوم لعدم معاملته الولايات المتحدة بشكل تجاري جيد.