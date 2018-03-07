بالفيديو.. مضاربة حامية بين شاب وفتيات فلبينيات في البحرين

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء مضاربة حامية بين شاب قيل إنه سعودي، وعدة فتيات من الجنسية الفلبينية داخل شقة.

ويظهر المقطع في بدايته الشاب وهو يتحدث مع إحدى الفتيات على شيئا لم يتضح ماهيته بالضبط، لتهاجمه الفتاة بقارورة مياه في يدها، ليقوم بالاعتداء عليها بالضرب، وسط مشاركة من باقي الفتيات في المشاجرة، وقيامهن بإخراجه من الشقة.

ولم يتضح مكان تصوير المقطع بالضبط ولا ملابسات الواقعة، إلا أن بعض النشطاء أكد أن مكان تصويره في البحرين، وفتحت الشرطة هناك تحقيقاً في الواقعة للتأكد منها وإيضاح ملابساتها.