بالفيديو.. مضاربة حامية بين شاب وفتيات فلبينيات في البحرين
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء مضاربة حامية بين شاب قيل إنه سعودي، وعدة فتيات من الجنسية الفلبينية داخل شقة.
ويظهر المقطع في بدايته الشاب وهو يتحدث مع إحدى الفتيات على شيئا لم يتضح ماهيته بالضبط، لتهاجمه الفتاة بقارورة مياه في يدها، ليقوم بالاعتداء عليها بالضرب، وسط مشاركة من باقي الفتيات في المشاجرة، وقيامهن بإخراجه من الشقة.
ولم يتضح مكان تصوير المقطع بالضبط ولا ملابسات الواقعة، إلا أن بعض النشطاء أكد أن مكان تصويره في البحرين، وفتحت الشرطة هناك تحقيقاً في الواقعة للتأكد منها وإيضاح ملابساتها.
fares[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 2 ساعتين
معركة حاسمة وحامية الوطيس واحلى شي اللي خرج عريان 100%
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 1 ساعة
اجتمعوا على خيبة وتفرقوا عليها..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8601 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه. وآآآآآآآآآآ خِـــــــــزيآآآآآآآآآآه .😂😄😁.
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مــــــــــردغـــــــــــوه ألفلبـــــــــــــــــــن .ههههههههههه.😂😄😂.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8601 ] نشر منذ 1 ساعة
حيا الله أخي وحبـيبي اللهو البريء *💐*
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كيف أمســيت طال عمــرك . إن شـاء الله تكــون بصحه وعافيه .💚.
الواقع[ عدد التعليقات: 5830 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو والله ياهم صفقوا الرخمة ههههههههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3471 ] نشر منذ 40 دقيقة
واذا سعودي يستاهل لانو نزل مستواه لهم …واذا مو سعودي .. احنا مالنا ومالهم يكفينا مشاكلنا ويادوووب نلحق 😏