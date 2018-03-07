بعد استفزازه للجماهير.. الزعيم يشكو حارس الريان القطري

نواف السالم(صدى):

قدمت إدارة نادي الهلال شكوى إلى الاتحاد الآسيوي ضد عمر باري حارس مرمى نادي الريان القطري؛ على خلفية تصرفاته الاستفزازية لجماهير الزعيم خلال المبارة التي جمعت الفريقين أمس في إطار دوري أبطال أسيا.

وكان حارس الريان توجه لمدرجات جماهير الهلال عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، وقام بحركات استفزازية؛ لإثارة غضب الجماهير وتوقيع عقوبة على الزعيم.

وقالت مصادر إن الزعيم يتحفظ على تصرفات المراقب الأسيوي المتواجد في المباراة؛ حيث طلب بإيقاف ” فلاشات التصوير” الصادرة من مدرجات الجماهير؛ لانها مخالفة على حد قوله.