نصائح تمكنك من مواجهة السكري من النوع الثاني

برلين(صدى):

كشفت دراسات ألمانية أنه يمكن لنصف المصابين بمرض السكري من النوع 2 السيطرة على المرض من خلال اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة.

حيث أن النظام الغذائي المتوازن يجب أن يتضمن الكثير من منتجات الحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة والزيوت النباتية، ولا يمكن لمرض السكري التخلي عن السكر تماماً، حيث يتعين عليهم الحصول على حوالي 10% كحد أقصى من احتياجهم اليومي للطاقة، ومن المهم أيضاً مراعاة السكر المختفي في الأطعمة والأغذية الجاهزة.

كما أكد الخبراء الألمان على أهمية ممارسة الرياضة بصورة منتظمة إلى جانب اتباع النظام الغذائي الصحي من أجل السيطرة على مرض السكري من النوع 2، ونصحت منظمة الصحة العالمية بممارسة 150 دقيقة من الأنشطة الرياضية المعتدلة على مدار الأسبوع، وبدلاً من ذلك يمكن ممارسة التمارين الرياضية المكثفة لمدة 75 دقيقة أسبوعياً.