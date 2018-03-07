الجيش التركي يقصف بلدة بعفرين ومقتل مواطنين

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال التركي شن قصفاً استهدف قرية كورتكه التابعة لبلدة شرَّا في ريف عفرين الشمالي الشرقي.

وأشار المرصد، إلى أن القصف تسبب باستشهاد مواطنين اثنين من عائلة واحدة، في حين أصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، موضحاً أن عدد القتلى ارتفع إلى 177 بينهم 29 طفلاً و25 مواطنة.

وقتل هؤلاء في القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في منطقة عفرين، منذ الـ 20 من يناير الماضي، كما تسبب القصف بإصابة مئات المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، في حين تعرض بعضهم لإعاقات دائمة.