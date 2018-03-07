الوثائق المطلوبة للحصول على تصاريح التصوير في الأماكن العامة والسياحية

نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الأربعاء، على إصدارها تصاريح للجهات المرخص لها في حال رغبتها بالتصوير في الأماكن العامة والسياحية.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح تتمثل في 4 خطوات، وهما ” تعبئة استمارة منفصلة لكل طلب، وقائمة بأسماء فريق العمل مع إرفاق صور للهويات أو الإقامات “.

وأضافت ” إرفاق صورة الهوية الوطنية للمسؤول بالجهة ورئيس فريق التصوير، و تحديد الأماكن المراد تصويرها ” ، مشيره إلى أن التصوير الجوي باستخدام طائرات التحكم عن بعد يستلزم وجود موافقة من الإمارة.