الوثائق المطلوبة للحصول على تصاريح التصوير في الأماكن العامة والسياحية
أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الأربعاء، على إصدارها تصاريح للجهات المرخص لها في حال رغبتها بالتصوير في الأماكن العامة والسياحية.
وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح تتمثل في 4 خطوات، وهما ” تعبئة استمارة منفصلة لكل طلب، وقائمة بأسماء فريق العمل مع إرفاق صور للهويات أو الإقامات “.
وأضافت ” إرفاق صورة الهوية الوطنية للمسؤول بالجهة ورئيس فريق التصوير، و تحديد الأماكن المراد تصويرها ” ، مشيره إلى أن التصوير الجوي باستخدام طائرات التحكم عن بعد يستلزم وجود موافقة من الإمارة.
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