الإعلام البريطاني: ولي العهد أدرك المطلوب لمستقبل المملكة ونفذه

لندن(صدى):

وضعت بريطانيا، أجندة متكاملة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وثقافياً تليق بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد، مكرسة لها كل الوسائل اللازمة لإنجاحها على أعلى المستويات.

كما تناول الإعلام البريطاني والغربي تناول زيارة سمو ولي العهد بشكل غير معهود، مسلطاً الضوء على الإصلاحات والتغييرات الإيجابية التي تشهدها المملكة، ودوره في مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار الإقليمي.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن الرغبة في الاستفادة والدخول في مشاريع رؤية2030، مؤكداً أن الأمير محمد بن سلمان أدرك المطلوب لمستقبل المملكة ودخل في تحد حقيقي من أجل ذلك.