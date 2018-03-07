بالفيديو.. ” ودي أصدق بس قوية ” .. مصري يحاول إقناع سعودي بـ ” سمك موسى “

عادل الحربي(صدى):

وثق مواطن بكاميرا جواله شرح عامل مصري في إحدى مطاعم المأكولات البحرية سبب تسمية نوع من أنواع السمك باسم سمك ” موسى “.

وظهر العامل المصري وهو يقول في المقطع التداول على مواقع التواصل إن سبب تسمية هذا النوع من السمك بـ ” سمك موسى ” علشان سيدنا موسى لما انشق به البحر انقسمت السمكة إلى سمكتين، ثم عادت مرة أخرى إلى طبيعتها.

وأثار شرح سبب التسمية تندراً على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مكذب لها ومصدق لصحتها، حيث أكد البعض عدم صحتها، فيما رأى أخرين ان القصة صحيحة مستدلين على ذلك بما ورد في موقع ويكبيديا.