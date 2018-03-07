أعضاء الشورى يهاجمون ” هدف ” : أين دوره في التوطين

نايف السالم(صدى):

هاجم أعضاء مجلس الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، متسائلين عن دوره في توطين الوظائف، وتوفير الأرضية الوظيفية للشباب.

وأكد أعضاء المجلس، أن هدف يتهم الشباب بعدم الرغبة في العمل رغم أنه لا يقوم بدوره في توفير أرضية وظيفية لهم، مشيرين إلى أن الموظف يحتاج للاستقرار في الوظيفة وراتب جيد وعدد ساعات لا يتعدى الـ40 ساعة.

واتهم الشوريون، الصندوق بعدم اتباع سياسات واضحة لضمان الشفافية والوضوح في الاستثمار، وكذلك عدم تقديمه المستوى المأمول للموظف السعودي.

جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت أمس الثلاثاء، حيث دعا الأعضاء الصندوق، إلى إعادة النظر في مسيرته وإعادة هيكلته أو تعديل مساره.