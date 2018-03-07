بالصور.. فعاليات ” ولهن بصمة ” بالرياض

بدر الحارثي(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير ” فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ” فعاليات ولهن بصمة مساء أمس الثلاثاء الموافق ١٩-٦-١٤٣٩هـ وذلك بقاعة أوشا بالرياض والذي يستمر حتى مساء الخميس القادم.

حيث بدأ سموه بقص الشريط إيذاناً بافتتاح الفعاليات ، تلا ذلك أخذ جولة على جميع أركان الفعالية الذي حضيت بتشريف سموه لكل المشاركين الذين أبهروا زوار الفعالية بإنجازاتهم وإبداعاتهم .

وعلى مسرح الفعالية بدء الحفل الرسمي الذي أقامته مؤسسة فريق سبحة لتنظيم المعارض و المؤتمرات بكلمة رئيس اللجنة الإعلامية للفعالية الدكتور ” حزام الزهراني ” الذي ذكر فيها عن أهمية إنجازات الوطن من خلال المرأة والتي تواكب رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ لحضور المرأة في جميع المجالات التي تخدم الوطن .

واختتم ” الزهراني ” بأن فعاليات ” ولهن بصمة ” جمعت بين إنجازات المرأة السعودية محلياً ودولياً وبين مناسبة اليوم العالمي للمرأة .

بعد ذلك كلمةً للأستاذة ” إبتسام العمرو ” عن شهداء الوطن وإنجازاتهم في حماية الوطن والمواطنين ، تخللت كلمتها العديد من العبارات التي تهم المجتمع بأن نتكاتف مع ذوي شهداء الواجب .

تلا ذلك كلمة صاحب السمو الملكي الأمير ” فهد بن نايف ” ذكر فيها افتخاره بما رأه من مخرجات المشاركين بالفعالية والتي تنم على جيلاً مميزاً ومُنتجاً بإكتفاءً ذاتياً بجميع المجالات والتخصصات .

كما شكر سموه مؤسسة فريق سبحة على هذه الفعالية والتي تعدُ من أرقى الفعاليات التي قدمت عملاً جباراً إقتصادياً وثقافياً وتوعوياً للمجتمع بكل فئاته ومجالاته واحتياجاته .

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الراعية و كذلك لكل المتميزات من النساء السعوديات محلياً ودولياً .