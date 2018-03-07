الدولار يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين

عادل الحربي(صدى):

تعافى الدولار من أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات، اليوم الأربعاء، عقب استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.13% إلى 89.45، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الـ20 من فبراير.

وصعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2417 دولار، كما انخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.4% إلى 105.7 ين، بينما استقر الاسترليني عند 1.3882 دولار.

وكان البيت الأبيض أعلن، مساء أمس الثلاثاء، استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي جراي كوهن المؤيد لحرية التجارة، اعتراضًا على إعلان ” ترامب ” خطة فرض الرسوم الجمركية.