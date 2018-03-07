” المالك ” يكرم مشجعة النصر الصغيرة بعد تصرفها تجاه الفريق
تفاعل رئيس نادي النصر، سلمان المالك، مع طفلة مشجعة للفريق؛ والتي ظهرت داخل مدرجات النصر وهي تقبل رأس والدها خلال مواجهة الفريق للرائد.
وقبلت الفتاة رأس والدها؛ احتفالًا بانتصار النصر على الرائد في إطار دوري المحترفين، في لفته مؤثرة.
واستقبل المالك الطفلة،أمس الثلاثاء؛ وأهداها قميص النصر المليء بتوقيعات لاعبيه؛ تثمينًا لولاءها وحماسها في تشجيع النصر.
المستحيل[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 25 دقيقة
حرام والله المفروض يكون فيه توعيه للاطفال كيف اترك طفله بريئه تشجع النصر, فريق جمهورة رجم الباص واللعيبة بالنعال, يعني الفريق خرا