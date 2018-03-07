” المالك ” يكرم مشجعة النصر الصغيرة بعد تصرفها تجاه الفريق

نواف السالم(صدى):

تفاعل رئيس نادي النصر، سلمان المالك، مع طفلة مشجعة للفريق؛ والتي ظهرت داخل مدرجات النصر وهي تقبل رأس والدها خلال مواجهة الفريق للرائد.

وقبلت الفتاة رأس والدها؛ احتفالًا بانتصار النصر على الرائد في إطار دوري المحترفين، في لفته مؤثرة.

واستقبل المالك الطفلة،أمس الثلاثاء؛ وأهداها قميص النصر المليء بتوقيعات لاعبيه؛ تثمينًا لولاءها وحماسها في تشجيع النصر.