” بلاك بيري ” تتهم شركة فيس بوك بانتهاكها براءات الاختراع

نورة الشهري(صدى):

صرحت الشركة الكندية ” بلاك بيري ” ، أن عملاق التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، نسخ العديد من المزايا، التي كانت متوفرة عبر تطبيق ” بلاك بيري ماسنجر ” ؛ الأمر الذي دفعها، لرفع دعوى قضائية، ضد شركة ” فيس بوك ” ، والتطبيقات التي تمتلكها، مثل واتس آب وانستجرام؛ وذلك بسبب انتهاك براءات الاختراع.

وأوضحت الشركة، في ملف القضية، أن المدعى عليهم، أنشأوا تطبيقات الرسائل، التي تستفيد من ابتكارات بلاك بيري، باستخدام عدد من المزايا الخاصة، بالأمن، وواجهة المستخدم، وغيرها.

وفي هذا السياق، قالت سارة ماكينى، المتحدثة باسم بلاك بيري، في رسالة بالبريد الالكتروني، أن حماية حقوق المساهمين والملكية الفكرية، مهمة كل رئيس تنفيذي، وأن الدعوى تتبع سنوات من المفاوضات، كما أن شركة بلاك بيري، ملتزمة بمتابعة سبل الانتصاف القانونية المناسبة.

أما على صعيد آخر، قال نائب المستشار العام لشركة فيس بوك بول غريوا، في يبيان أصدره، أن الشركة ستعمل على الدفاع عن نفسها، ضد تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن دعوى بلاك بيري، تعكس بشكل حزين الوضع الحالي، لها بعد تخليها عن الابتكار، وأصبحت تتطلع الآن إلى فرض ضرائب على ابتكار الآخرين.