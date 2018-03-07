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” ترامب ” : سأختار المستشار الاقتصادي الجديد بتعقل

” ترامب ” : سأختار المستشار الاقتصادي الجديد بتعقل
واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه سيقوم باختيار، مستشار اقتصادي جديد، في الأسابيع القليلة المقبلة، بدلًا عن مستشاره جارى كون، والذي قدم استقالته، الثلاثاء.

وقال ” ترامب ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :
” في القريب العاجل، سوف يتُخذ قرار، بشأن تعيين المستشار الاقتصادي، الجديد للرئيس، كثيرًا من الناس يتطلعون لهذه المهمة، لكنني سأختار بتعقل ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن ” ترامب ” ، ينظر لمستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، والمحلل الاقتصادي والصحفي لورانس كودلو، لشغل منصب ” كون ” .

يُذكر أن استقالة ” كون ” ، من إدارة ” ترامب ” ، بعد قرار الأخير بفرض الرسوم، على واردات الصلب والألومنيوم، إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى لم يحظ بقبول كبير، لدى الشركاء التجاريين لواشنطن، وبعض أعضاء حزب ” ترامب ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8354 ] نشر منذ 22 دقيقة

’’ مستشار ’’ إقتصادي ، الوظيفة هذي بالذات أهم ششئ البلد ع الله ثم علاها
الله الله ياترامب لاوصيك شف لك رجل سنافي وقادح ومطنوخ.

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