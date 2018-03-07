” ترامب ” : سأختار المستشار الاقتصادي الجديد بتعقل
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه سيقوم باختيار، مستشار اقتصادي جديد، في الأسابيع القليلة المقبلة، بدلًا عن مستشاره جارى كون، والذي قدم استقالته، الثلاثاء.
وقال ” ترامب ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :
” في القريب العاجل، سوف يتُخذ قرار، بشأن تعيين المستشار الاقتصادي، الجديد للرئيس، كثيرًا من الناس يتطلعون لهذه المهمة، لكنني سأختار بتعقل ” .
ويجدر الإشارة، إلى أن ” ترامب ” ، ينظر لمستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، والمحلل الاقتصادي والصحفي لورانس كودلو، لشغل منصب ” كون ” .
يُذكر أن استقالة ” كون ” ، من إدارة ” ترامب ” ، بعد قرار الأخير بفرض الرسوم، على واردات الصلب والألومنيوم، إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى لم يحظ بقبول كبير، لدى الشركاء التجاريين لواشنطن، وبعض أعضاء حزب ” ترامب ” .
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8354 ] نشر منذ 22 دقيقة
’’ مستشار ’’ إقتصادي ، الوظيفة هذي بالذات أهم ششئ البلد ع الله ثم علاها
الله الله ياترامب لاوصيك شف لك رجل سنافي وقادح ومطنوخ.