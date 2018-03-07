” ترامب ” : سأختار المستشار الاقتصادي الجديد بتعقل

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه سيقوم باختيار، مستشار اقتصادي جديد، في الأسابيع القليلة المقبلة، بدلًا عن مستشاره جارى كون، والذي قدم استقالته، الثلاثاء.

وقال ” ترامب ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :

” في القريب العاجل، سوف يتُخذ قرار، بشأن تعيين المستشار الاقتصادي، الجديد للرئيس، كثيرًا من الناس يتطلعون لهذه المهمة، لكنني سأختار بتعقل ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن ” ترامب ” ، ينظر لمستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، والمحلل الاقتصادي والصحفي لورانس كودلو، لشغل منصب ” كون ” .

يُذكر أن استقالة ” كون ” ، من إدارة ” ترامب ” ، بعد قرار الأخير بفرض الرسوم، على واردات الصلب والألومنيوم، إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى لم يحظ بقبول كبير، لدى الشركاء التجاريين لواشنطن، وبعض أعضاء حزب ” ترامب ” .