مايكروسوفت تطلق إصدار جديد من سكايب لهواتف أندرويد القديمة

نورة الشهري(صدى):

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية إصدار جديد من برنامج التراسل الفوري سكايب خلال الأيام والأسابيع القادمة للهواتف الذكية القديمة المزودة بنظام جوجل أندرويد بدءاً من الإصدار 4.0.3 وحتى الإصدار 5.1.

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد يحتاج إلى مساحة أقل في الذاكرة الداخلية للهاتف الذكي وذاكرة الوصول العشوائي، وبالتالي فإن تطبيق التراسل الفوري الجديد سيعمل بصورة أفضل على الموديلات القديمة من الهواتف الذكية، مع توفير جودة أفضل لمكالمات الصوت والفيديو مقارنة بالإصدارات السابقة، وأكدت شركة مايكروسوفت على تحسين أداء برنامج سكايب الجديد حتى في ظل الاتصال الرديء بالإنترنت.

كما أعلنت شركة جوجل مثلاً مع بداية العام الجاري عن إطلاق نسخة خفيفة من نظام تشغيل الأجهزة الجوالة تحت اسم أندرويد غو Android Go، حيث يحتاج هذا النظام والتطبيقات المثبتة به مسبقا إلى مساحة ذاكرة أقل، ويستهلك قدر أقل من اتصال البيانات، حيث يمكن استعمال نظام أندرويد جو مع الهواتف الذكية المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت.