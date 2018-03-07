بالفيديو.. حراسة ودق طبول باستقبال فنانة كويتية بجدة يشعل ” تويتر “
أثارت مقاطع فيديو متداوله لاستقبال الفنانة الكويتية شجون الهاجري استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت المقاطع المتداولة تفاعل وترحيب حضور معرض عالم الجمال 2018 بفندق جدة هيلتون بالفنانة الكويتية شجون الهاجري لحظة دخولها مقر المهرجان، والتي تخللها دق الطبول والصيحات ترحيباً بها، وتزاحم المعجبات لالتقاط سيلفي معها.
وأبان المقطع تفاعل الهاجري مع معجباتها، ومع هذا الاستقبال الصاخب بمبادلتهن الصيحات، بقولها: ” شعب السعودية على رأسي “.
ابوفيصل العتيبي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 44 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 41 دقيقة
أنا مدري احلم ولا صدق
هذا بالسعودية وحول مكة المكرمه ولا عند الأوربييين يالله ان ترحمنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43575 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله من الضيعه والصيعه ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 39 دقيقة
الهيلتون والشيراتون …قلت لكم فيها الهم والرم…
N&7M2[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 25 دقيقة
يصافحونها ويعانقونها ويتصورون معها كأنها عالمة او باحثة او مخترعة وهي مجرد ممثلة عادية !!! ناس ماشافت خير
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 11 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 11 دقيقة
يمكن انها ضيفة عليهن…😂😂
العنااد[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 8 دقائق
ونقول يارب تغيثنا وهذا وضعنا يارب تخص بعذابك ولا تعم