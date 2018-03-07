بالفيديو.. حراسة ودق طبول باستقبال فنانة كويتية بجدة يشعل ” تويتر “

نايف السالم(صدى):

أثارت مقاطع فيديو متداوله لاستقبال الفنانة الكويتية شجون الهاجري استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع المتداولة تفاعل وترحيب حضور معرض عالم الجمال 2018 بفندق جدة هيلتون بالفنانة الكويتية شجون الهاجري لحظة دخولها مقر المهرجان، والتي تخللها دق الطبول والصيحات ترحيباً بها، وتزاحم المعجبات لالتقاط سيلفي معها.

وأبان المقطع تفاعل الهاجري مع معجباتها، ومع هذا الاستقبال الصاخب بمبادلتهن الصيحات، بقولها: ” شعب السعودية على رأسي “.