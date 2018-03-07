فرضية هزة أرضية بين فريق البحث والإنقاذ السعودي والفريق المغربي

عادل الحربي(صدى):

شارك فريق البحث والإنقاذ السعودي، أمس الثلاثاء، في فرضية هزة أرضية مع الفريق المغربي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إن التمرين يهدف إلى لزيادة مستويات الجاهزية والاستعداد لدى فريق البحث والإنقاذ السعودي؛ وذلك للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ خلال الكوارث والحوادث الكبيرة بشكل أكثر خبرة وتمكن.

وأشار مدير عام الدفاع المدني إلى: ” أن سيناريو الفرضية يحاكي وقوع هزة أرضية يتبعها عدد من الهزات الأرضية تتأثر بها مدينة الدار البيضاء وما جاورها، مُحدثةً خسائر وأضرارًا في المنشآت والمباني؛ مما استدعى طلب معونة دولية. ”

وتابع ” العمرو ” إنه: ” بناءً عليه تم وضع الكارثة على الموقع الافتراضي للكوارث التابع للمجموعة الدولية VIRTUAL OSOCC، وكان الفريق السعودي هو أول الفرق المستجيبة لتقديم المساعدات. ”

وجاء ذلك لتحقيق التعاون والتنسيق الفعال والمشترك بين الفريقين، ومحاولة للوصول لأعلى جاهزية في مواجهة الكوارث من فريق الإنقاذ السعودي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة الأخوية بين المملكة والمغرب.