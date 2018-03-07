مدافع الريال الأكثر حصولا على بطاقات صفراء في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

بجانب تحقيق أرقام قياسية إيجابية وتقديم أداء مذهل من جانب لاعب الريال سيرجيو راموس خلال مباراة الأمس أمام سان جيرمان، إلا أنه نال نصيبه من من الأرقام القياسية السلبية.

وحصل راموس، أمس، على بطاقة صفراء خلال موقعة حديقة الأمراء، أمس؛ ليصبح صاحب الـ 31 عامًا أكثر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا حصولًا على الورقة الصفراء، في 33 مناسبة.

يجدر الإشارة إلى أن الريال تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب على النادي الفرنسي، بينما تغلب في مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية، مدريد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، عن طريق صاروخ ماديرا، هدفين، والظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، هدف.