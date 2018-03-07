الخارجية البريطانية: زيارة ولي العهد ” عهد جديد من العلاقات المشتركة “

لندن(صدى):

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى لندن هي مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكتين.

وقالت الخارجية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان تشير إلى عهد جديد للعلاقات المشتركة بين الدولتين، والتي ستركز على مجموعة واسعة من الشراكات ستعود بالنفع على الدولتين ” .

كما نشرت الخارجية البريطانية، مجموعة من الصور لوصول سمو ولي العهد إلى لندن؛ لبدء زيارة رسمية للبلاد.