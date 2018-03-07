السجن 15 عاما لإماراتي متهم بالتخابر مع دولة أجنبية

دبي(صدى):

أبدت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة صباح أمس، تأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بسجن المتهم الإماراتي ” ح.ع.ر ” 27 سنة، 15 سنة، بعد أن دانته بالسعي، لدى دولة أجنبية، بأن أمدّها بمعلومات عسكرية خاصة، من شأنها الإضرار، بمركز الدولة العسكري.

ويجدر الإشارة، أن المحكمة قررت مد أجل الحكم، في قضية المتهمين الخليجيين ” ع.م.ح ” 35 سنة، ” س.م.ع ” 45 سنة، إلى جلسة 12 مارس الجاري، حيث تتهمهما نيابة أمن الدولة، بالنشر على الشبكة المعلوماتية، عبارات مسيئة لأحد رموز الدولة.

يُذكر أن المحكمة، رفضت الطعن المقدم، من المتهم الإماراتي ” ح.ع.ر ” 27 سنة، وثبتت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف، أبو ظبي الاتحادية، بالسجن لمدة 15 سنة، وكانت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية، قد دانته بالسعي لدى دولة أجنبية، بأن أمدها بمعلومات عسكرية خاصة، من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.