بالفيديو.. أب يعاقب ابنه بالمشي تحت المطر

واشنطن(صدى):

لجأ رجل أمريكي يٌدعى ” بريان ثورنهيل ” إلى طريقة غريبة لعقاب نجله لتقويم سلوكه ، حيث أجبره على الركض لحظة هطول الأمطار لمسافة ميل ذاهبا إلى مدرسته .

وكان الطفل قد حُرم من ركوب الحافلة المدرسية لمدة ثلاثة أيام بسبب التنمر والبلطجة، مما جعل الأب يعاقبه لتقويم سلوكه.

وأشار الأب في تصريحات إعلامية ، إلى موافقة المعلمين على ما فعله مضيفا بأن أطفال هذه الأيام تحتاج إلى أبوين وليس إلى أن يصبح الأبوين أصدقاء لهم.