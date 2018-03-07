بالفيديو.. أب يعاقب ابنه بالمشي تحت المطر
لجأ رجل أمريكي يٌدعى ” بريان ثورنهيل ” إلى طريقة غريبة لعقاب نجله لتقويم سلوكه ، حيث أجبره على الركض لحظة هطول الأمطار لمسافة ميل ذاهبا إلى مدرسته .
وكان الطفل قد حُرم من ركوب الحافلة المدرسية لمدة ثلاثة أيام بسبب التنمر والبلطجة، مما جعل الأب يعاقبه لتقويم سلوكه.
وأشار الأب في تصريحات إعلامية ، إلى موافقة المعلمين على ما فعله مضيفا بأن أطفال هذه الأيام تحتاج إلى أبوين وليس إلى أن يصبح الأبوين أصدقاء لهم.
الحربي[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 46 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، ليت أولياء أمور الطلاب السعوديين 😂😂😂 يستفيدون من ذكاء وطريقة تأديب هذا الأب
الأمريكي لإبنه 😂😂😂 بما أنهم يقتدون بالمجتمع الأمريكي في إرتداء الأزياء والسينما والإختلاط المحرم🔥
على الأقل كملوها وإستفيدوا منهم طريقة ومبدأ الثواب والعقاب مع أبناءكم الطلاب 😂😂😂😂😂😂
مثلاً : إذا كان الإبن متنمرا أو بلطجيا كما هو واقع وحال الكثير منهم أو متدني في مستوى التحصيل العلمي ؛
ضعوه داخل دوامة العاصفة الرملية (( الجود من الموجود )) ليسير مسافة كيلو متر أو أكثر ؛ حتى تختفي ملامح
وجهه داخل دوامة العاصفة الرملية ويعلن التوبة والندم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43575 ] نشر منذ 32 دقيقة
احلى عقاب ,,