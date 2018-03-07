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بالفيديو.. أب يعاقب ابنه بالمشي تحت المطر

بالفيديو.. أب يعاقب ابنه بالمشي تحت المطر
واشنطن(صدى):

لجأ رجل أمريكي يٌدعى ” بريان ثورنهيل ” إلى طريقة غريبة لعقاب نجله لتقويم سلوكه ، حيث أجبره على الركض لحظة هطول الأمطار لمسافة ميل ذاهبا إلى مدرسته .

وكان الطفل قد حُرم من ركوب الحافلة المدرسية لمدة ثلاثة أيام بسبب التنمر والبلطجة، مما جعل الأب يعاقبه لتقويم سلوكه.

وأشار الأب في تصريحات إعلامية ، إلى موافقة المعلمين على ما فعله مضيفا بأن أطفال هذه الأيام تحتاج إلى أبوين وليس إلى أن يصبح الأبوين أصدقاء لهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 46 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، ليت أولياء أمور الطلاب السعوديين 😂😂😂 يستفيدون من ذكاء وطريقة تأديب هذا الأب

الأمريكي لإبنه 😂😂😂 بما أنهم يقتدون بالمجتمع الأمريكي في إرتداء الأزياء والسينما والإختلاط المحرم🔥

على الأقل كملوها وإستفيدوا منهم طريقة ومبدأ الثواب والعقاب مع أبناءكم الطلاب 😂😂😂😂😂😂

مثلاً : إذا كان الإبن متنمرا أو بلطجيا كما هو واقع وحال الكثير منهم أو متدني في مستوى التحصيل العلمي ؛

ضعوه داخل دوامة العاصفة الرملية (( الجود من الموجود )) ليسير مسافة كيلو متر أو أكثر ؛ حتى تختفي ملامح

وجهه داخل دوامة العاصفة الرملية ويعلن التوبة والندم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 43575 ] نشر منذ 32 دقيقة

احلى عقاب ,,

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