بالأرقام.. مباراة تاريخية لـ ” راموس ” في حديقة الأمراء

نواف السالم(صدى):

خاض مدافع الريال سيرجيو راموس، أمس الثلاثاء، مباراة تاريخية سُطرت في تاريخه الكروي خلال مسيرته في القلعة البيضاء، في مواجهة سان جيرمان في إطار إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

واستحقت إحصائيات مدافع الملكي خلال مباراة أمس، أن تجعل منه أفضل مدافع في العالم، حيث جاءت إحصائياته في المباراة كالتالي

التمريرات 50 – التمريرات الصحيحة 46 – دقة التمريرات 92% – مبارزات بدنيه ناجحة 6 – ابعاد الكرة 3 – افتكاك ناجح 3 – ربح كُرات عالية 3 – لم تتم مراوغته طوال المباراة .

وعلق ” راموس ” على فوز الملكي عبر حسابه الرسمي على انستغرام قائلًا: ” نلعب لأجلك.. ونفوز لأجلك.. دائماً ريال مدريد ” .