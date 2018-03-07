إيران تزيد إنتاجها للصواريخ 3 أمثال

طهران(صدى):

كشف البريجادير جنرال أمير علي حاجي زاده، رئيس إدارة الفضاء بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعا، عن زيادة إنتاج إيران للصواريخ بمعدل ثلاثة أمثال بدون ذكر الفترة التي استغرقتها هذه الزيادة حتى تتم.

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني على الزيادة في إنتاج الصواريخ قائلًا: ” إنتاجنا زاد ثلاثة أمثال مقارنة بما سبق. ” ، لافتًا إلى ” فى الماضي كان يتعين علينا أن نوضح لجهات كثيرة أفعالنا لكن الأمر لم يعد كذلك. ”

وأشار ” حاجي ” إلى أن الحكومة والبرلمان ومسؤولين إيرانيين آخرين متفقون على الحاجة لصواريخ أرض أرض بشكل خاص، كما أنه لا توجد تفاصيل أكثر عن الأمر حتى الآن.