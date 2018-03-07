10 تطبيقات حذفتها ” جوجل ” من متجرها مؤخرا

نورة الشهري(صدى):

صرحت شركة ” جوجل ” مؤخرًا، عن إزالة تطبيق ” صراحة ” ، من متجر ” جوجل بلاى ” ، الخاص بهواتف أندرويد بشكل نهائي؛ وهذا بعد العديد من الشكاوى الخاصة، بمساهمة التطبيق في نشر التنمر والكراهية.

ويجدر الإشارة، إلى أن ” صراحة ” ، لم يكن التطبيق الوحيد، الذي تم إزالته؛ لذا سنستعرض بعض التطبيقات الأخرى التي تم حذفها:

1 – Viper4Android

كان يفضل هذا التطبيق، مستخدمي هواتف اندرويد؛ لتحسين تجربة الاستماع إلى الموسيقى، ولكن تم حذفه من المتجر؛ بسبب بعض الشروط التي يتطلبها للعمل.

2 – Grooveshark

هو بديل لتطبيق الموسيقى الشهير ” باندورا ” ، لأولئك الذين لا يعيشون في الولايات المتحدة، ولكن تم حذفه حديثًا بعد تلقى شكوى، من رابطة صناعة التسجيل في أمريكا.

3 – Popcorn Time

هذا التطبيق مخصص، لأولئك الذين يحبون الأفلام والمسلسلات التلفزيونية؛ لأنه يتيح للمستخدمين تحميل المحتوى؛ لمشاهدته في وقت لاحق؛ ولأن تحميل المحتوى بهذه الطريقة غير قانوني، التطبيق غير متوفر الآن على جوجل بلاي.

4- Rush Poker

يُعد من بين تطبيقات القمار، الأكثر شعبية على جوجل بلاي؛ ويتم استخدامه للمقامرة، بالمال الحقيقي من قبل أطفال.

5- AdAway

هذا التطبيق، يساعد المستخدمين في التخلص من الإعلانات المزعجة، بكافة أنواعها، ولكن الآن هو غير متاح، فشركة جوجل تستفيد من الإعلانات، لذا فحجبها لا يأتي في صالحها.

6- Amazon UnderGround

وجود هذا التطبيق على متجر “بلاى ستور” كان ضد سياسات جوجل، وبالتالي تم إزالته بشكل نهائي.

7- TV Portal

كان يسمح هذا التطبيق، للمستخدمين بمشاهدة المسلسلات، عبر هواتف اندرويد الخاصة بهم، وتم إزالته من المتجر؛ بسبب حقوق الملكية الفكرية.

8- PSX4Droid

يسمح لمستخدمي هواتف اندرويد، بلعب العاب بلاي ستيشن الشهيرة، عبر هواتفهم الذكية، ولكن شركة سوني طلبت بإزالته؛ بسبب حقوق الطبع والنشر.

9- TubeMate

كان يسمح للمستخدمين بتحميل مقاطع يوتيوب مباشرة، على هواتفهم الذكية، وهذا الأمر أغضب شركة جوجل؛ لأنها ترى أن هذا يخالف حقوق النشر، التي تنص عليها سياستها.

10- CM Installer

تم تطوير هذا التطبيق؛ لتسهيل عملية تحميل نظام CyanogenMod مفتوح المصدر، على هواتف اندرويد، دون الحاجة إلى عمل root، وتم حذف التطبيق دون إبداء أسباب.