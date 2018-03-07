بالفيديو.. إنجاز 85 محطة من مشروع قطار الرياض
أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ من 85 محطة و250 موقع عمل من مشروع قطار الرياض، حيث انتهت من 5 مسارات بطول 176 كم.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو، يوضح سير العمل في المشروع وما تم إنجازه والانتهاء منه، موضحة الأعمال التي يجري تنفيذها حاليًا في أكثر من 250 موقعًا على امتداد مسارات شبكة القطار الـ 6 في مختلف أنحاء الرياض.
وأشارت الهيئة العليا لتطوير الرياض إلى إنه تم تركيب حلقات الأنفاق، بأحدث التكنولوجيا العالمية، حيث استخدمت طريقة الحفر المتتابع ” NATM ” في حفرها.
اترك تعليقاً