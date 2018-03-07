بالفيديو.. إنجاز 85 محطة من مشروع قطار الرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ من 85 محطة و250 موقع عمل من مشروع قطار الرياض، حيث انتهت من 5 مسارات بطول 176 كم.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو، يوضح سير العمل في المشروع وما تم إنجازه والانتهاء منه، موضحة الأعمال التي يجري تنفيذها حاليًا في أكثر من 250‏ موقعًا على امتداد مسارات شبكة القطار الـ 6 في مختلف أنحاء الرياض.

وأشارت الهيئة العليا لتطوير الرياض إلى إنه تم تركيب حلقات الأنفاق، بأحدث التكنولوجيا العالمية، حيث استخدمت طريقة الحفر المتتابع ” NATM ” في حفرها.