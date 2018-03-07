بعد تألقه في حديقة الأمراء.. ” الدون ” يعلق على التأهل لربع نهائي الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أظهر نجم الريال كريستيانو رونالدو، خلال مباراة الأمس في مواجهة سان جيرمان في إطار إياب دوري أبطال أوروبا أداء رائع كما تعود عليه عاشقي الأبيض.

ونجح الريال أمس في التأكيد على أن باريس سان جيرمان هو نادي صغير حاول أن يقف أمام عملاق اسباني له تاريخ حافل من البطولات، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، وقع الدون على الأول منهما، بينما أحرز كاسيميرو الهدف الثاني، بعد تعادل الأوروغوياني إدينسون كافاني لفريق العاصمة الفرنسي.

وجاء أول تعليق للدون على التأهل لدورربع نهائي دوري الأبطال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” حيث غرد قائلًا: ” فوز مهم في باريس.. هيا يا فريق “.