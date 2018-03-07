إيشواريا راى تحتفل بنجاح حملة Smile Train

أماني الغامدي(صدى):

عبرت نجمة بوليوود الهندية أيشواريا راي عن سعادتها الغامرة بنجاح حملة Smile Train ، وذلك خلال احتفالها بها باعتبارها سفيرة للحملة وذلك بنجاح إجراء 500 ألف عملية مجانية للأطفال المصابين بالشفة الأرنبية.

مع العلم أن إيشواريا راي ابنة كريشناراج راى و زوجة ابن النجم الهندى الكبير أميتاب باتشان، حيث تتمتع إيشورايا بجماهيرية كبيرة، فرغم أنها بدأت حياتها الفنية كعارضة أزياء ثم حصلت على لقب ملكة جمال فى عام 1994، إلا أن المعجبين كانوا يلتفون حولها دائمًا.

فشعرها الأسود الناعم وملامحها الملائكية إلى جانب موهبتها جعلت منها ممثلة رقم واحد، تتصدر وحدها بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات.