بالفيديو.. مواطن يوثق لحظة تعرضه لحادث بالرياض على أنغام الموسيقى

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء لحظة اصطدام سائق مركبة بأخرى في حادث شنيع بالرياض.

وأظهر المقطع المتداول السائق وهو منشغلاً بسماع الموسيقى واستخدام الجوال بحسب ما أكده نشطاء على تويتر، ليفاجئ بسيارة متوقفة أمامه على الطريق ويصطدم بها.

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت الاثنين الماضي، رسميًا تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال باليد في أثناء القيادة، وذلك في الرياض وجدة والدمام.