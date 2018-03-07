الجسمي يسجل أغنية وطنية جديدة تجمع نجوم مصر

نورة الشهري(صدى):

سجل المطرب حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بصوته من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وإخراج بتول عرفة .

و تجمع الأغنية عددًا كبيرًا من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي وروجينا ومها أحمد ومجدى كامل ورانيا يوسف ومى سليم وإيمي سالم وهاني رمزي وأخرون من النجوم.

مع العلم أنه تم تصوير يوم واحد من الكليب فى شوارع مصر ، و باقي مشاهد التصوير فى مدينة الشيخ زايد بوجود هؤلاء النجوم، ويتم طرح الأغنية الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير الكليب.