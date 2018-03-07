” هدف ” يتيح فرصا تدريبية أمام الراغبين بالعمل في منافذ تأجير السيارات

علي القحطاني(صدى):

يتيح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» من خلال برنامج «دروب» للتدريب الإلكتروني، فرصًا تدريبية أمام الراغبين بالعمل في منافذ تأجير السيارات، التي من المقرر أن يقتصر العمل فيها على السعوديين اعتبارا من الأول من رجب المقبل.

وعرض «دروب» فرصًا تدريبية إلكترونية أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي: مبادئ العمل في خدمة العملاء، الاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، التعامل مع احتياجات العملاء، أساسيات التواصل المتميز، إدارة بيانات العملاء، إتقان عملية البيع.

ويسعى برنامج « دروب » ، إلى تطوير مهارات المستفيدين من أبناء وبنات الوطن، في حين يستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين عبر منصات تدريبية مختلفة، حيث يعد «دروب» برنامجًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات، وتنمية القدرات المهنية المؤهلة إلى سوق العمل بطريقة فعالة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عددا من المبادرات وهي: إطلاق برنامج « دعم نمو التوطين بالمنشآت » ، و«تنظيم العمل عن بعد » ، و « تنظيم العمل الحر » ، وبرنامج « التوطين في المناطق » ، إلى جانب حملة « تصحيح الأنشطة » ، و « إطلاق وتطوير برنامج نطاقات » ، و « برنامج العمل الجزئي » ؛ وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.