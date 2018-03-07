بالفيديو.. إيراني يوثق غلق منازل السنة في مشهد بالشمع الأحمر

طهران(صدى):

وثَّق أحد المواطنين الإيرانيين، في مقطع فيديو، قيام السلطات الإيرانية بغلق منازل عدد من المواطنين السنة من البلوش في بلدة رجايي بمدينة مشهد بالشمع الأحمر.

وبرَّر نظام الملالي، هذا العمل المعادي للبشر، بأنه الغلق جاء بسبب تجارة المخدرات، وذلك من خلال لوحة تم وضعها على المنازل المغلقة.