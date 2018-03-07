تدخل طبي ناجح لمريض ديسك أربعيني تعرض لهبوط بالقدم

أبها(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي من إجراء عملية جراحية إسعافية لمريض أربعيني كان يعاني من ديسك بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة لفترة عشرة سنوات استخدم خلالها المسكنات إلى أن حدث لديه هبوط بالقدم، مما قد يؤدي إلى شلل بحركة القدم إذا لم يتم التدخل الفوري والسريع وبدون تأخير، حيث أدخل المريض غرفة العمليات بنفس اليوم ولمدة ساعتان وأجريت العملية بنجاح تام والمريض – ولله الحمد – يستطيع الحركة بشكل طبيعي وفِي طريقه للتماثل للشفاء التام – بإذن الله – خلال الفترة القريبة القادمة.

يذكر أن الحدود الشمالية تقدم خدماتها الصحية للمواطنين من خلال 11 مستشفى بسعة سريرية تقدر ب 1410 سرير، كما يبلغ عدد المراكز الصحية بالمنطقة 48 مركزاً صحياً.