أمجد طه يكشف مخطط إيران وقطر الشيطاني لاستهداف زيارة ولي العهد بلندن

حمود العنزي(صدى):

كشف الخبير السياسي والاستراتيجي، أمجد طه، اليوم الأربعاء، عن مخطط ثنائي الشر في المنطقة قطر وإيران لاستهداف زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سفارتي إيران ونظام قطر في لندن ينسقان مع انقلابيين هاربين من العدالة في البحرين وشبيحة وبائعات هوى للتظاهر ضد السعودية والاساءة لسمو الأمير محمد بن سلمان. ودفع موظفي نظام الدوحة1700جنية استرليني لكل من حضر معهم. ورفضوا البريطانيين المشاركة فأستاجرت ايران حافلة”.

وتابع: ” الذي تستخدمة سفارتي قطر وايران لتنسيق تحركات المرتزقة في لندن من اليوم الى 9مارس لاستهداف العرب والسعودية والاساءة لسمو الأمير محمد بن سلمان .. لا تقصرون معاهم ..وارسلوا لهم #Welcome_saudi_crown_prince اما نحن وبالقانون سنجعلهم درس للآخرين”.