70 ألف ريال سنويا رسوم تراخيص السينما

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر، أن أنواع الرخص التي تمنحها لائحة تراخيص السينما، تم تقسيمها إلى 3 أقسام.

وشملت الأنواع: ” إنشاء دار سينما، مزاولة نشاط تشغيل السينما، تشغيل دار السينما ” .

وأوضحت المصادر أن رسوم التراخيص تبلغ 70 ألف ريال عن كل عام، أما رسوم إنشاء الدار فتبلغ 2000 ريال.

ووفقاً لـ اللائحة التي تم اعتمادها منذ أيام، فإن رسوم تشغيل السينما تصل إلى 7000 ريال للشاشة الثابتة، و1000 ريال للشاشة المؤقتة.

وأشارت المصادر، أن اللائحة تشترط في عرض المحتوى الإعلامي للجمهور سواء كان بمقابل أو لا؛ الحصول على الترخيص من الهيئة.