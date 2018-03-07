بالصور.. خادم الحرمين مع أفراد العائلة المالكة بمناسبة عائلية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعدد من أفراد العائلة المالكة، مع خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وذلك في مناسبة عائلية.

وظهر في أحد الصور، التي انتشرت أمس، صورة الأمير فهد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وهو يحمل ابنته الأميرة مها، ويلتقط صورة تذكارية مع خادم الحرمين الشريفين.

كما ظهر في أحد الصور الأخرى، احتضان خادم الحرمين الشريفين، لاثنين من أبناء الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعد بن عبد الرحمن.

يُذكر أنه تم التقاط الصور، داخل قصر شقيقة خادم الحرمين الشريفين، الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز، في مأدبة الغداء المعتادة، التي يحرص خادم الحرمين الشريفين، على تشريفها وحضورها للاجتماع، بأفراد الأسرة المالكة.