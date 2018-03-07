13 ألف مبتعث يرحبون بولي العهد في بريطانيا

لندن(صدى):

رحب الطلاب والموظفون المبتعثون إلى المملكة المتحدة والبالغ عددهم 13.615 مبتعثاً، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في لندن.

وأشارت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات، إلى أن عدد الدراسين على حسابهم في بريطانيا يبلغ 506 طالب، وعدد الطلاب المبتعثين يبلغ 4.184 مبتعث، إضافة إلى وجود 6.308 موظف مبتعث، أما المرافقون الدرسون فيبلغ 2.617 مرافق.

يذكر أن سمو ولي العهد، كان قد وصل إلى بريطانيا في زيارة رسمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.