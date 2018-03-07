تخصصي الجوف ينجح في خفض مدة انتظار المرضى لتصوير الرنين المغناطيسي

على العنزى(صدى):

تمكّن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وذلك عبر تنفيذ برنامج أداء الصحة، من تخفيض مدة انتظار المرضى لتصوير الرنين المغناطيسي إلى 7.5 يوم بدلاً من 17.5 يوم، كما ساهم البرنامج في خفض نسبة عدم حضور المرضى في العيادات الخارجية إلى 22% بدلاً من 29%.

وفي نفس السياق ساهم البرنامج أيضاً في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز من خلال رفع نسبة الاستخدام الأمثل لغرف العمليات إلى 24% بدلاً من 12%، وكذلك خفض نسبة عدم حضور المرضى في العيادات الخارجية إلى 30% بدلاً من 36% ، إضافة إلى انخفاض مدة انتظار المرضى للخروج في أقسام التنويم إلى 46 دقيقة بدلاً من 120 دقيقة.

يُذكر أن الصحة تنفذ برنامج ” أداء الصحة ” ، الذي يشمل حاليًا 70 مستشفىً رئيس، تسعة منها مستشفيات للصحة النفسية، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: ” الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات “، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.

ويستهدف برنامج ” أداء الصحة ” رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.