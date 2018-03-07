عادل الحربي(صدى):

أعلن الصندوق العقاري، عن بدء التطبيق التجريبي لبرنامج ” البناء الذاتي ” ، في بنكي البلاد والرياض، ووضعت عدة اشتراطات لذلك:

– أن يكون المتقدم، ممن صدرت لهم الموافقة.

– أن يحدِّث بياناته، مع تقديم صك الأرض ورخصة البناء، إن وجدت وأصل تعريف الراتب.

وأوضح الصندوق أمس الثلاثاء، أن التمويل المدعوم، لا يشمل شراء أرض، مشيرًا إلى أن تمديد مهلة الاستفادة من خدمات الصندوق عن عامين، غير صحيحة، كما نوه إلى أن التنازل، يكون لقريب من الدرجة الأولى، عن طريق وحدة خدمات المستفيدين.

ويجدر الإشارة، إلى إمكانية الاستفادة من 5 جهات، تتولى التمويل، حتى سن السبعين:

” شركة دار التمليك، شركة سهل، البنك العربي، البنك الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار ” .