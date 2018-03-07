وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة ” حفر الباطن “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة حفر الباطن، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، للرجال والنساء، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

” محاضر، أستاذ مساعد فما فوق، مدرس لغة وفق التخصصات المعلنة ” .

وأوضحت جامعة حفر الباطن، أن فترة التقديم، ستبدأ من يوم الأحد الموافق 1439/06/23هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1439/06/27هـ.

كما أشارت الجامعة، إلى أنه سيتم الإعلان، عن رابط التقديم، على الوظائف الأكاديمية خلال الأيام القادمة، عبر موقع الجامعة، على الرابط التالي: هنا .