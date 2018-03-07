500 طبيب و150 طالب طب يحتجون على زيادة رواتبهم

أوتاوا(صدى):

احتج الأطباء في مقاطعة ” كيبك ” الكندية، على قرار زيادة رواتبهم؛ حيث رأوا أن تلك الزيادة غير عادلة، فهناك فئات وأشياء في مجال الصحة تستحق الدعم والأموال أكثر منهم.

وقام 500 طبيب و 150 طالب بكليات الطب بالتوقيع على خطاب يحتجون من خلاله على زيادة رواتبهم، قائلين: ” نحن أطباء مقاطعة كيبك، نؤمن بضرورة وجود منظومة عامة قوية، ونعارض الزيادة التي أُقرت مؤخرًا على رواتبنا وتم التفاوض عليها من جانب اتحادات العاملين في القطاع الطبي. ”

وأشار الأطباء في خطابهم إلى أن الزيادة في رواتبهم كبيرة للغاية مقارنة بمعاناة أطقم التمريض والمرضى في المستشفيات من نقص الخدمات، موجهين إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد الطبية بشكل أفضل وأكثر عدلًا لتطوير وتنمية القطاع الصحي بكافة أطرافه.

ويذكر أنه يبلغ متوسط راتب الطبيب في كندا حوالي 260.9 ألف دولار أمريكي سنويًا وهي ما يعادل 339 ألف دولار كندي.