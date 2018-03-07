500 طبيب و150 طالب طب يحتجون على زيادة رواتبهم
احتج الأطباء في مقاطعة ” كيبك ” الكندية، على قرار زيادة رواتبهم؛ حيث رأوا أن تلك الزيادة غير عادلة، فهناك فئات وأشياء في مجال الصحة تستحق الدعم والأموال أكثر منهم.
وقام 500 طبيب و 150 طالب بكليات الطب بالتوقيع على خطاب يحتجون من خلاله على زيادة رواتبهم، قائلين: ” نحن أطباء مقاطعة كيبك، نؤمن بضرورة وجود منظومة عامة قوية، ونعارض الزيادة التي أُقرت مؤخرًا على رواتبنا وتم التفاوض عليها من جانب اتحادات العاملين في القطاع الطبي. ”
وأشار الأطباء في خطابهم إلى أن الزيادة في رواتبهم كبيرة للغاية مقارنة بمعاناة أطقم التمريض والمرضى في المستشفيات من نقص الخدمات، موجهين إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد الطبية بشكل أفضل وأكثر عدلًا لتطوير وتنمية القطاع الصحي بكافة أطرافه.
ويذكر أنه يبلغ متوسط راتب الطبيب في كندا حوالي 260.9 ألف دولار أمريكي سنويًا وهي ما يعادل 339 ألف دولار كندي.
زعبلاوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله شوف هم كيف وحنا كيف ويقولك كافر
ابورياض[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اكبر اه بس لو يتعلمون شعوبنا من هااولا فقط بالامانه وعدم الحسد
ابورياض[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اكبر اه بس لو يتعلمون شعوبنا من هااولا فقط بالامانه وعدم الحسد
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 1 ساعة
بالمناسبة جميع المستشفيات والمراكز الصحية بكندا تخضع لسيطرة الدولة الكندية وهؤلاء الاطباء يتقاضون رواتبهم من الدولة الكندية .
جميع المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين لهم الحق في التأمين الصحي الشامل في كندا تحت عنوان “الرعاية الطبية” وايضا لحاملي تصاريح العمل لأكثر من ستة أشهر قد تنطبق عليهم أيضا الرعاية الصحية العامة في كندا ان الحصول على خدمات الرعاية الصحية هو اجراء بسيط فقط المطلوب اظهار بطاقة التأمين الصحي الخاص بك إلى المستشفى أو العيادة التي تزورها حيث ان الرعاية الطبية يتم تمويلها من قبل الضرائب وتغطي معظم خدمات الرعاية الصحية علما ان لكل مقاطعة خطة التأمين الصحي الخاصة بها والتي تغطي بها خدمات الرعاية الصحية المختلفة وبغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في كندا هناك فرصة للمقيمين والمواطنين توفير خدمات الطوارئ الطبية مجانا من الحكومة حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم من الحكومة بطاقة التأمين الصحي .