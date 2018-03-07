العملات الرقمية تواصل تراجعها الجماعي

علي القحطاني(صدى):

واصلت العملات الرقمية تراجعها الجماعي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تصريحات بتحرك السلطات الصينية للقضاء على ما تبقى من منافذ لتداول الأًول الافتراضية في البلاد.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.50% إلى 10655 دولار، في تمام الساعة 09:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 1.55% إلى 803 دولار، وانخفضت ” الريبل ” بنسبة 0.95% إلى 91 سنتًا، كما واصلت ” بتكوين كاش ” تراجعها بنسبة 0.45% إلى 1200 دولار.

وتأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذا التراجع متراجعه بقدار 34 مليار دولار إلى 434 مليار دولار، بعدما سجلت أمس 468 مليار دولار أمس.

وكانت تقارير أفادت، أمس الثلاثاء، بأن السلطات بدأت التحرك لغلق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتبع بورصات للعملات الرقمية ما زالت تقدم خدماتها داخل البلاد.