العدل: البالغ الرشيد لا حضانة عليه
كشفت وزارة العدل، عن مبدءاً قضائياً بشأن الحضانة، مشيراً إلى أن الحضانة لا تثبت إلا على الطفل أو المعتوه، أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه.
وأضافت الوزارة، أن الابن إذا كان رجلاً فله الانفراد بنفسه للاستغناء عنهما، أم المرأة البالغة الرشيدة التي ترغب في الإقامة مع والدتها لا تجبر على الإقامة مع والدها.
ابنة مطلقه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا وزارة العدل على هذا القرار الذي يحميني من تسلط ابي وزوجته.
شكرا صحيفة صدى
بنت السعودية[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرار طال انتظاره خصوصا لبنات تعيش عند ظلم اب وزوجته
الف شكرا وزارة العدل
qlq[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابارك الله في من تسلط ع الابناء او استغلهم او تشفي بهم من الجنسين